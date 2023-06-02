دويدار: بن رمضان وجبران على رأس قائمة إهتمامات الزمالك

كشف أحمد دويدار ، نجم الزمالك الأسبق ، عن 15 صفقة يفاوضها مسؤولو القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك يجهز لميركاتو ضخم سيشهد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين موضحاً أن هناك 15 لاعب مرشح للانضمام للقلعة البيضاء.

وأشار إلى أن أبرز هذه الأسماء تتمثل في يحيى جبران قائد الوداد المغربي ومحمد علي بن رمضان نجم وسط الترجي التونسي.

وأوضح أن الزمالك يفاوض الثنائي التونسي رفيق كابو جناح إنبي وإلياس الجلاصي نجم وسط المصري مؤكداً أن هناك أسماء أخرى محلية مثل عبد الله بكري ومحمود حماده ثنائي فاركو وأحمد أمين أوفة مهاجم إنبي وناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر ويسري وحيد ظهير أيسر الترسانة.

وأشار إلى أن الزمالك يترقب موقف أيمن أشرف مدافع الأهلي الذي اقترب عقده من الانتهاء.

دويدار: أوسوريو يرحل عن الزمالك في هذه الحالة

كما أكد أحمد دويدار أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض لو خسر أمام الأهلي في الدوري الممتاز سيرحل عن منصبه.

وقال دويدار إن أوسوريو يلعب بطريقة صعبة على لاعبي الفريق الأبيض وإذا واجه منافساً قوياً سيواجه معاناة شديدة.

وأشار إلى أن أوسوريو لن يستطيع أن يبقى في منصبه في ظل هذا الأداء الهزيل مؤكداً أن البطولة العربية ستكون اختباراً صعباً أمام الزمالك.

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بخصوص فرجاني ساسي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر ضده حكم بالعزل من منصبه، أسباب رفضه لظهور فرجاني ساسي، نجم الفريق الأبيض السابق، على قناة النادي.

وكان فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس وفريق الدحيل القطري زار مصر قبل أيام لإنهاء أزمة مستحقاته مع نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر مقطع فيدديو نشره على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”: “كان من المفترض أن يظهر ساسي في قناة الزمالك لكنني رفضت ذلك حتى لا يقال إنني أستغل القناة في الترويج لمجلس إدارتي والحديث عنا بشكل إيجابي”.

وتابع: “ظهر فرجاني ساسي على إحدى القنوات الفضائية الأخرى، وتحدث عنا بشكل جيد، ليتعرض بعدها لهجوم كبير وسيل من الشتائم”.