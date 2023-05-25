أكدت الدكتورة زينب نوار، أستاذة الاقتصاد، أن تشجيع الرئيس للمستثمر المحلي والأجنبي فرصة لتجاوز الأزمات، متابعة : "مصر لديها من الإمكانيات والموارد والمواد الخام والبشرية وإصلاحات القوانين لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي".

أوضحت الدكتورة زينب نوار، أنه رغم أن العالم لا يزال يشهد أزمات ولكن كمصر عندنا فرصة جيدة لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.

أشارت الدكتورة زينب نوار، إلى أن قطاع التعدين واعدٌ جدًّا في مصر، وفي ظل الأوضاع العالمية نستورد بأسعار مرتفعة، ولو شجعت القطاع الخاص على أن يدخل قطاع التعدين سيحقق نجاحات مع الدعم، لأن هذا القطاع مكلف ويحتاج تكنولوجيا معينة وندعم القطاع الخاص لدخوله هذا المجال.

أضافت أن تشجيع تصنيع المواد الخام يصنع فارقًا في الأسعار وتكلفة الإنتاج ويعطينا وضعًا تنافسيًّا، والإيطاليون ينظرون لمصر كعلاقة استراتيجية ونقطة أساسية لتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وبصفة عامة الحكومة الإيطالية تشجع على أن يكون هناك تعاون أكبر مع مصر.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمستثمرين خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، قائلًا: "إحنا معاكم ولو عايزين تكونوا معانا متاح، وهذه المشروعات مشروعات استثمارية تدر عوائد مستقرة".

أشار السيسي إلى أن مجمع مصانع كوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها، مضيفًا: "إحنا محتاجين أن كل الفرص اللي عندنا نستغلها"، لافتًا إلى أن البعض قد يرى أن الـ 700 مليون دولار لمشروع إنتاج الكوارتز أنه مبلغ ضخم، معلقًا: "لو عملنا مفاضلة مش هنتحرك للأمام، إحنا عارفين بنجيب إيه وقيمته بكام"، متسائلًا: هل الهيئة تقوم بدور ترويجي للفرص الموجودة في مصر؟".

خاطب رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلًا: "أنت تبع وزارة البترول والمالية"، مضيفًا ضاحكًا: "وزارة المالية لو لقاك قرش ياخدك، لكن وزارة البترول عندها كتير"، مشددًا: "الحاجات التي نقوم بافتتاحها متاحة للمستثمرين والأجانب وتطرح في البورصة".

واصل السيسي أن مصر سوف توفر المكون المصري لإنتاج الكوارتز، مهما كانت قيمته، مضيفًا: "أنا بقول للشركات والحكومة الإيطالية نحن ندعمكم ونشجع أن تقوموا بالمصانع أو المساهمة في المشروعات".

أكمل السيسي: "إحنا من جانبنا الرقم اللي مطلوب مننا، في الأعمال المدنية والإجراءات الإدارية، إحنا هنخلصه امبارح"، موضحًا: "أنا بتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مصنع إنتاج الكوارتز، وبقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكوا متضيعوش وقت تاني".

معلومات عن ألواح الكوارتز:

وتتميز ألواح الكوارتز بالكثير من الصفات، إذْ إنها مضادة للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أن ألواح الكوارتز تصنف على أنها أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه.

يستخدم مجمع مصنع إنتاج الكوارتز الطاقة النظيفة باستثناء الغلايات التي تستخدم الغاز الطبيعي، كما يمتلك المجمع محطة تحلية للمياه خاصة به قدرها 300م3 في اليوم بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه باعتبارها إحدى الثروات الطبيعية بسعة إجمالية 556 م3، كذلك مناطق إدارية ومعايشة للعاملين في المصنع على أعلى مستوى.

قد عمل مجمع مصنع إنتاج الكوارتز على توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما أن جميع العاملين في المصنع هم من المدنيين بنسبة 100%، كما تم إرسال بعض العاملين لإيطاليا من أجل التدريب على المعدات والمكن الحديث.

إلا أن المستثمر الإيطالي يرى أن هناك فرصًا جيدة للتعاون مع مصر، ويسوق فرص الاستثمار في مصر بشكل جيد، ويجب استغلال هذه الفرصة لمصر عن طريق تسهيل وجود مشروعات لها عائد على الطرفين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز".

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