حريق جهاز 15 مايو.. وفاة موظفة من المصابين ضحايا الحادث

حريق مبني 15 مايو ، لقيت موظفة مصرعها منذ قليل، من المصابين في حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وقد اندلع حريق هائل، امس الاثنين، داخل مبنى خدمي مكون من ٥ طوابق بمدينة 15 مايو.

وقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم فصل الكهرباء والغاز بمحيط المبنى المشتعل، وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها، وتبين إصابة 23 شخصا خلال الحريق ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حكم قضائي بحبس مرتضى منصور 3 أشهر

وفي واقعة اخري، عاقبت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حضوريًا بالحبس ثلاثة أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في القضية رقم 728 لسنة 2023 ، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تقدم المحامي محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام بتاريخ 2022/8/19 بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.