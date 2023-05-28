مراجعات الثانوية العامة أونلاين في الوادي الجديد

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعات الثانوية العامة التي تقدمها مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد أونلاين.

وتقدم مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد مراجعات الثانوية العامة أونلاين، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وإدارات التطوير التكنولوجى والحاسب الآلي.

وجاءت مبادرة تقديم مراجعات الثانوية العامة أونلاين من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كأهل أولياء الأمور.

إشادة بتقديم مراجعات الثانوية العامة

وأجرى وزير التربية والتعليم حوارا تفاعليا مع الطلاب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول عدد من النقاط المتعلقة بكيفية استفادتهم من هذه المراجعات، ومدى فهمهم للمواد من خلال البث المباشر.

وأشاد الطلاب بتقديم مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد مراجعات الثانوية العامة إلكتروني للاستفادة منها في الأيام الأخيرة قبل الامتحانات.

وعقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، بمقر ديوان عام المديرية.

وتابع وزير التربية والتعليم سير العملية التعليمية، واطمأن على سير امتحانات الدبلومات الفنية، واستعرض الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي، والاستعدات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وحضر الاجتماع كل من: اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبدالعزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية دورهم فى تطوير منظومة العملية التعليمية، وانضباط سير الأعمال الامتحانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، اطمأن وزير التربية والتعليم على جميع استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن وزير التربية والتعليم على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات بالمحافظة.

ووجه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة منضبطة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشددًا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الامتحانات.

كما شدد وزير التربية والتعليم على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين وتأكيد الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتأكد من توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، وتحديد المسئولين عنها.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها خلال الامتحانات.



ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة، لأنه لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، مع توفير الفرصة للطلاب لاختيار مدرس المادة بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي، بمقابل مادي مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما أكد الوزير الاهتمام باكتشاف الموهوبين والمبدعين لدعم الموهوبين داخل المحافظة وعلي مستوي الجمهورية (فنيا، وعلميا، وثقافيا، ورياضياً) وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.



ووجه وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية بالمحافظة، وإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية ومشاركة طلاب محافظة الوادى الجديد، بما يعكس طبيعة ومناخ وعادات أهل المحافظة، تمهيدًا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدًا أهمية المسرح المدرسى ودوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس.



واطلع وزير التربية والتعليم على سير عمل امتحانات الشهادة الإعدادية التي تمت خلال الفترة الماضية، وأشاد بمنظومة الامتحانات بالمحافظة.