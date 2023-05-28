3538 طالبًا يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الدبلومات الفنية بأبوتشت

أعلن الدكتور عفت وزيري، مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، عن انتظام أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الدراسي لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بمدارس إدارة أبوتشت التعليمية.

وذكر مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدبلومات الفنية هذا العام من المدارس الزراعية والصناعية والتجارية، بلغ ٣٥٣٨ طالبًا موزعين على ٩ لجان بمدارس الإدارة المختلفة، أدوا الامتحان فى ثانى أيام انطلاقه.

جاء ذلك خلال متابعته امتحانات طلاب الدبلومات الفنية التجارية بمدرسة فصول السليمات التجارية والمنعقده امتحاناتها بمقر مدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة التي تضم ١٨٣ طالبًا من شعبتي التأمينات والقانون.

حيث اطمأن مدير عام الإدارة على سير انتظام الامتحانات وعلى تطبيق الضوابط والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية الىمتحان وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان وإغلاق أبواب اللجان في المواعيد المحددة.

وأشار وزيري إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان الإدارة متصلة بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا، لمتابعة سير انتظام الامتحانات ورصد أي مشكلات والعمل على حلها فورًا، والتنسيق مع الجهات المختصة كافة لتأمين الامتحانات بمدارس الإدارة المختلفة، بحسب تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.