الطريقة الصحيحة للإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن الطريقة الصحيحة للإجابة على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة، محذرًا من أنه لن يعتد، أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحرص على اتباع طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.



تشديدات في امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات منضبطة، وتشديد إجراءات منع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة.

وشدد وزير التربية والتعليم على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة.

ونوه وزير التربية والتعليم بتنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوفير الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، وتحديد المسئولين عنها.

ونوه وزير التربية والتعليم بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها خلال امتحانات الثانوية العامة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 13 يوليو 2023.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، وتشديد إجراءات مكافحة الغش.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح “open book” من خلال الاعتماد على كتيبات المفاهيم داخل لجان الامتحانات.

وتضم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 30 في المائة من الأسئلة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تتناسب مع الوقت المحدد للامتحان.