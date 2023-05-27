التعليم تحقق في خطأ امتحانات الدبلومات الفنية بقنا

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة المتورطين في واقعة خطأ امتحانات الدبلومات الفنية في قنا للتحقيق.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، أن إحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة قنا شهدت واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة اليوم بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي.

وأشار متحدث التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم وجه على الفور بإحالة المسئولين في المطبعة وكافة المسئولين المتسببين في هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي تابع أيضا فور حدوث الواقعة، كل الإجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب اللجنة مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل.

وأضاف متحدث التربية والتعليم أن ذلك بالتوازي مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بالاضافة إلى طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية صباح اليوم السبت لجميع أنواع التعليم الفني صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي، للعام الدراسي 2022-2023.

وأدى 715 ألفا و432 طالبًا وطالبة، اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية في ألفين و542 لجنة بجميع النوعيات.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم سير امتحانات الدبلومات الفنية مع جميع غرف العمليات في كل المديريات التعليمية.

وتأكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية في وزارة التربية والتعليم من مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بتحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.