هدوء في ثانى أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

واصل طلاب الدبلومات الفنية بالبحيرة اليوم الأحد الامتحانات التحريرية للعام الدراسي 2022 /2023 وسط حالة من الهدوء والالتزام.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية صباح أمس السبت الموافق 27مايو حيث أدى 58446 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية الصناعى 41616، والزراعى 5923، والتجارى 8429 ، والمزدوج 2113، والفندقى 365 امتحانهم اليوم فى مادة اللغه الإنجليزية داخل 168 لجنة بـ 16 إدارة تعليمية .

توفير مناخ ملائم لامتحانات الدبلومات الفنية

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية مع اتخاذ كل التدابير التى من شأنها تذليل جمبع العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، الانتهاء من كافه الاستعدادات اللازمة من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة إلى الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية واستمرار تواصلها اللحظى بالغرف الفرعية بالادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات أولا بأول.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتكثيف اعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة بتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كل الأجواء الآمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر .

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم الأول 715 ألفا و432 طالبًا وطالبة في ألفين و542 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويصل عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، وعدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية يبلغ 55 مادة.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ويراقب على امتحانات الدبلومات الفنية 184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.