غدًا.. انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج

أعلنت إدارة التعليم الفني، برئاسة محمود عجمي مدير الإدارة، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن انتهاء الاستعدادات كافة لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، غدًا السبت، 27 من شهر مايو الجاري، داخل 126 لجنة هي لجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية، البالغ عددها 11 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

من جانبه قال محمود عجمي: "إن مديرية التربية والتعليم أنهت الاستعدادات الخاصة كافة بامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى 11 إدارة تعليمية، هى عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إذْ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وتعليمات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إذْ انتهت امتحانات العملي وتبدأ الامتحانات النظرية غدًا السبت 27/ 5/ 2023، وتنتهي يوم الخميس 18 /6/ 2023 بجميع مدارس التعليم الفني" صناعي – زراعي – تجاري – فندقي".

أضاف مدير إدارة التعليم الفني، أن إجمالى عدد لجان مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة 126 منهم 71 لجنة بالتعليم التجارى، بإجمالى 23 ألفًا721 طالبًا وطالبة، و48 لجنة بالتعليم الصناعي بإجمالى 19 ألفًا 675 طالبًا وطالبة، و7 لجان بالتعليم الزراعي تشمل 2664 طالب، إذْ بلغ إجمالى عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 46 ألفًا 60 طالبًا وطالبة، متمثلين داخل 126 لجنة على مستوى المحافظة.

أوضح "عجمي"، أنه بالتعاون مع إدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم، تم وضع خطة لتيسير العمل بامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال البرتوكول المعمول به، بالاشتراك مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، وقطاع الكهرباء، ومديرية التموين بسوهاج، وتم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وكذلك غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، وذلك بقصد تذليل أى عقبات والوقوف على الوضع الراهن وتكون جازه لأى سيناريو غير متوقع.