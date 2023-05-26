إنهاء استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، انتهاء الاستعدادات اللازمة كافة لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم غدًا السبت.

أوضحت وكيل الوزارة ومنها تجهيز (اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة توفير سبل الراحة كافة للطلاب خلال أداء الامتحانات وكذلك للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية.

و يؤدي عدد 36417 طالبًا وطالبةً امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم، ويبلغ عدد اللجان 90 لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( 38 ) لجنة للمدارس الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات، ولجنتان للتعليم الصناعي إعداد مهني، بالإضافة إلى لجنة واحدة للتعليم الصناعي نظام خمس سنوات.

في التعليم الثانوي التجاري بلغ عدد اللجان 31 لجنة لطلاب المدارس الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات، ولجنة واحدة للتعليم التجارى نظام خمس سنوات، بالإضافة إلى لجنتان للتعليم الفندقي نظام ثلاث سنوات ونظام 5 سنوات، بينما بلغ عدد لجان طلاب المدارس الثانوية الزراعية 8 لجان للتعليم الزراعي نظام ثلاث سنوات، وعدد 4 لجان للتعليم الزراعي إعداد مهني، بالإضافة إلى لجنة واحدة للتعليم المزدوج ويشمل سكرتارية طبية وفني إداري، ولجنتان لتعليم وتدريب الصناعي المزدوج.

تجهيز 27 استراحة للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم:

أشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 27 استراحة مخصصة للمراقبين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وتم إمدادها بمستلزمات الإعاشة اللازمة كافة من أسرّة ومشتملاتها وبوتاجازات وتلفزيونات وثلاجات ومراوح ومبردات المياه، والتي تضمن لجميع المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

شددت وكيل الوزارة، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيرةً إلى أن ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما أشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الامتحانات، بمركز توزيع الأسئلة للامتحانات النظرية، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية، موضحةً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة والإسعاف والتأمين الصحي والكهرباء والمياه والتموين والأمن والحماية المدنية كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم