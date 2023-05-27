وكيل تعليم قنا يوجه بتكثيف المتابعة على لجان واستراحات الدبلومات الفنية

وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم السبت، بتكثيف المتابعة على اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، والتى انطلقت اليوم .

وتفقد المهندس مسلم ابو الحسن مدير عام التعليم الفني بالمديرية ورئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على امتحانات الدبلومات الفنية، يرافقه كلآ من مصطفى سيد قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية و اسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس لجنة الاستراحات، مجموعة من الاستراحات المعدة بإدارة أبوتشت التعليمية للوقوف على تجهيز و نظافة الاستراحات ومدى توافر الاثاث الضروري لضيوف المحافظة من مراوح و ثلاجة وبوتجاز وغيرها .

وراجعت اللجنة المشكلة تجهيزات مدرسة عزبة البوصة الثانوية والمخصصة كاستراحة لملاحظي الدبلومات الفنية، ثم ملاحظي امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو المقبل ، وأكدت اللجنة أن المرور المفاجئ مستمر في شمال المحافظة وجنوبها طوال الاسبوعين القادمين لاستقبال وتلافي ملاحظات المكلفين بالعمل في امتحانات التعليم الفنى، وذلك حرصاً على توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات دون معوقات.

الجدير بالذكر أن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا قد تفقد بداية الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بمدرسة قنا الفنية التجارية المشتركة وبصحبته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .