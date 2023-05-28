وكيل تعليم دمياط يتابع غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

تابع علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣ م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور غادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.

وأكد بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية ووصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية امتحاني اللغة الإنجليزية والفيزياء وطلاب الشعبة التجارية والفندقية امتحاني اللغة الإنجليزية والسكرتارية وطلاب الشعبة الزراعية امتحاني اللغة الإنجليزية وإدارة مشروعات ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.