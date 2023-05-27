الأحد 28 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

رئيس جامعة المنيا يتفقد الامتحانات الإلكترونية

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، سير الامتحانات الإلكترونية في أول أيامها لكليات القطاع الطبي. 

تفاصيل أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023

يؤديها الامتحانات الإلكترونية طلاب البرنامج المتميز لكلية طب الأسنان، والمستوى الرابع لطلاب الصيدلة، بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي.

 ويأتي ذلك حرصًا من الجامعة على التوسع في تطبيق الامتحانات الإلكترونية بكلياتها خلال اسبقيتها الأولي. 

نظم امتحانات جامعة المنيا 

وتضمن من خلالها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعليمية  نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، والتي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب. 

ورافق رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية كل من: الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز. 

وخلال الجولة اطمئن رئيس جامعة المنيا على انضباط قاعات اللجان وحسن سير الامتحانات، وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة، والتي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات.

وبدأت اليوم السبت خمس كليات في جامعة المنيا امتحاناتهم بكليات طب الأسنان والصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية، والفنون الجميلة، والهندسة، والتربية الفنية. 

وتتوالي جميع كليات الجامعة امتحاناتها لتبدأ رسمياً الامتحانات في الثالث من يونيو القادم بجميع كليات الجامعة، وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.

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