انتظام ثانى أيام امتحانات التعليم الفني بقنا

صرح الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة، اليوم الأحد، ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ان طلاب التعليم الفني بتعليمة ابوتشت البالغ عددهم ٣٥٣٨ طالبا موزعين علي ٩ لجان بمدارس الإدارة المختلفة أدوا الامتحان بدون تلقي شكاوي او مشكلات فى جو من الهدوء والاطمئنان والانضباط داخل اللجان على حد وصفه.

جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة لامتحانات طلاب التعليم الصناعي المنعقدة بمدرسة الشيخ همام الابتدائية بالفرشة، البالغ عددهم ١٨٥ طالبا ادوا الامتحان في مادة اللغة الاجنبية، كما تابع امتحانات طلاب التعليم التجاري المنعقدة بمدرسة الشهيد محمد علي احمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب والبالغ ٣٧٥ طالبا من شعبتي التسويق والإدارة ادوا الامتحان في مادة اللغة الاجنبية، فيما ادي طلاب التعليم الزراعي الامتحان في مادتي اللغة الاجنبية وإدارة مشروعات زراعية .

واشار مدير تعليم ابو تشت، عن تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان الإدارة متصله بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا، لمتابعة سير انتظام الامتحانات ورصد اي مشكلات والعمل علي حلها فورا والتنسيق مع كافة الجهات المختصة لتأمين الامتحانات بمدارس الإدارة المختلفة، حسب تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.