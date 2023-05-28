اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد للعام الدراسي 2022/2023.

واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.89 في المائة.

جاء ذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

الأولى على الشهادة الإعدادية

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يزور للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.

جدير بالذكر أن خمسة آلاف و22 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد للعام الدراسي 2022/2023.

واطلع وزير التربية والتعليم على سير عمل امتحانات الشهادة الإعدادية التي تمت خلال الفترة الماضية، وأشاد بمنظومة الامتحانات في محافظة الوادي الجديد.

وأعلن وزير التربية والتعليم تطبيق ضوابط جديدة في امتحانات الشهادة الإعدادية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2023-2024.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العام الدراسي الحالي واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الضوابط الجديدة تستهدف انتظام سير الامتحانات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الإعدادية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد بنظام البوكليت بدءًا من العام الدراسي المقبل حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن ظرف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية يحتوي على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

ووجه وزير التربية والتعليم بزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان

