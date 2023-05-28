قرية هايد بارك الساحل الشمالي افضل شاليهات الساحل الشمالي 2023

من خلال موقع سدن للعقارات سوف تتمكن من حجز وحدتك في قرية هايد بارك الساحل الشمالي بأفضل الأسعار الممكنة، هذه القرية تتميز بأنها تتيح لك الفرصة في الحصول على تجربة سياحية مليئة بالبهجة والمتعة والراحة.

تعد قرية هايد بارك الساحل الشمالي ملاذك المثالي للاستمتاع بالمياه الفيروزية الصافية لكي تشعر بالراحة النفسية والاسترخاء، حيث تتميز هذه القرية بأنها تضم عدد كبير من الشاليهات والوحدات التي توفر كل سبل الرفاهية مع كافة مميزات الفنادق الراقية، حرصت الشركة المصممة للمشروع على خلق بيئة مريحة لا يمكن مقارنتها بأي مكان آخر في العالم.

كذلك تتميز القرية بمساحتها الشاسعة التي تبلغ 240 فدان وتحتوي على شاطئ يمتد بطول 550 متر، حرصت الشركة على تقسيم هذه المساحة الضخمة بشكل احترافي لكي تضم عدد كبير من حمامات السباحة والبحيرات الصناعية والمنتزهات والحدائق، ويمكنك حجز وحدتك بهذه القرية من خلال موقع سدن انفستمنت sadan investment اكبر بوابة عقارات في مصر توفر لك الحجز الوحدات بافضل سعر وافضل انظمة السداد.

قرية هايد بارك الساحل الشمالي

إن كنت تبحث عن مكان مناسب لكي تتمكن من قضاء العطلة الصيفية بطريقة مختلفة وممتعة أنت وجميع أفراد عائلتك فإن قرية هايد بارك الساحل الشمالي هي خيارك الأفضل والأنسب، هذه القرية التي تمكنت من امتلاك شهرة واسعة جدًا في الآونة الأخيرة بسبب ما تضمه بداخلها من خدمات عديدة ومرافق أساسية وترفيهية لا حصر لها.

كذلك من ضمن مميزاتها هي أسعار الوحدات المتفاوتة والتي تتناسب مع عدد كبير من المستثمرين والمواطنين، حيث أن الهدف الأساسي وراء تصميم وانشاء هذه القرية هو مساعدة السكان على العيش في راحة وهدوء في مكان بعيد كل البعد عن ضوضاء الحياة المستمرة، لأن قرية هايد بارك تتميز بإطلالاتها الساحرة والمباشرة على البحر الأبيض المتوسط وذلك جعلها من افضل المدن الساحلية في مصر لقضاء افضل الاوقات.

موقع هايد بارك الساحل الشمالي

لقد حرصت الشركة المطورة لمشروع هايد بارك الساحل الشمالي على اختيار موقع استراتيجي لبناء هذه القرية، لذلك فإنها تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط تحديدًا في منطقة رأس الحكمة عند الكيلو 207 على طريق الإسكندرية مطروح.

تتميز القرية بأنها تقع على مقربة من مجموعة كبيرة من المعالم والطرق الأساسية التي سنذكرها لكم على النحو التالي:

تقع قرية هايد بارك بالقرب من طريق العلمين الجديد بمسافة 91 كيلو متر فقط.

كما أنها قريبة من مطار برج العرب الدولي بمسافة تقدر بحوالي 188 كيلو متر.

القرية تقع بالقرب من مدينة القاهرة الكبرى فقط ثلاث ساعات بالسيارة.

خلال دقائق قليلة سوف تتمكن من الوصول إلى طريق الفوكا الجديد.

من أهم مميزاتها أنها تقع بالقرب من عدد كبير من المدن والقرى السياحية الأخرى مثل قرية سيلفر ساندس وقرية هاسيندا باي.

كذلك تتميز بأنها قريب من طرق ومحاور أساسية عديدة مثل طريق الضبعة.

تصميم قرية هايد بارك الساحل الشمالي

من أكثر المقومات التي ساعدت على جعل قرية هايد بارك هي الأفضل والأشهر في عالم القرى والمنتجعات السياحية هو تصميمها الفريد والمبتكر، حيث حرصت الشركة المالكة لهذه القرية على استخدام مجموعة من الأساليب والتقنيات الحديثة والتصميمات المعمارية الفاخرة، والتي تم تنفيذها على أيدي أمهر المهندسين.

وتبلغ المساحة الكلي لقرية هايد بارك 240 فدان على شاطئ يمتد طوله 550 متر، هذه المساحة الهائلة تمكنت الشركة من تقسيمها لكي بطريقة احترافية لكي تضم جميع أنواع الوحدات والشاليهات، أيضًا لكي تضم الكثير من البحيرات الصناعية والمنتزهات وحمامات السباحة المناسبة لجميع الأعمار والفئات.

أنواع ومساحات الوحدات في قرية هايد بارك

في حال كنت تفضل الإقامة في شاليه أو شقة أو فيلا بحديقة خاصة فأنت في المكان المناسب، في قرية هايد بارك الساحل الشمالي سوف تتمكن من إيجاد مطلبك لأنها تضم بداخلها جميع أنواع ومساحات الوحدات، وتتمثل هذه الأنواع في النقاط التالية:

شاليهات هايد بارك بإطلالة مباشرة على البحر وبمساحة تبدأ من 70 متر مربع.

بالإضافة إلى أن القرية تضم بداخلها عدد كبير من الفلل التي تكون مساحاتها متفاوتة لكي تتناسب مع كل رغبات ومتطلبات السكان.

يمكنك أيضًا الإقامة في إحدى وحدات التاون هاوس المتاحة بالقرية والتي تتميز ب أ نها مجهزة على أعلى مستوى.

أ وحدات توين هاوس هايد بارك الساحل الشمالي هي خيارك الأمثل للحصول على المزيد من الاسترخاء والراحة.

كما يوجد داخل القرية مجموعة متنوعة من الفيلات التي تحتوي بداخلها على حديقة خاصة، تبدأ مساحة هذه الفيلات من 375 متر مربع.

أسعار هايد بارك الساحل الشمالي

بعد أن تمكنا من الحديث عن جميع أنواع ومساحات الوحدات الموجودة في قرية هايد بارك الساحل الشمالي، لابد أن نتعرف على أسعار وحدات هذه القرية حتى تتمكن في النهاية من اختيار السعر والمساحة المناسبة لك:

شاليهات هايد بارك الساحل الشمالي بمساحات تبدأ من 186 متر أسعارها تبدأ من 4.8 مليون جنيه مصري وحدات توين هاوس بمساحات تبدأ من 180 متر مربع يبدأ سعرها من 6.4 مليون جنيه مصري فيلات مستقلة مع حديقة خاصة بمساحات متفاوتة تبدأ أسعارها من 37 مليون جنيه مصري وحدات تاون هاوس بمساحات تبدأ من 177 متر مربع سعر الوحدات يبدأ من 4.8 مليون جنيه مصري

أنظمة الدفع والسداد في قرية هايد بارك الساحل الشمالي

إن من أكثر العوامل التي تجذب المستثمر لشراء أي وحدة سكنية أو شاليه هو نظام الدفع والتقسيط المتاح بهذا المشروع، لذلك حرصت الشركة المطورة لقرية هايد بارك الساحل الشمالي على توفير باقة مميزة جدًا من أنظمة الدفع والسداد لإمكانية إرضاء العملاء.

يمكنك الاطلاع على أنظمة الدفع والسداد المتاحة في قرية هايد بارك من خلال الآتي:

يمكنك دفع مقدم تعاقد بنسبة 5% فقط من إجمالي سعر الوحدة المطلوب.

كما يمكنك تقسيط المبلغ المتبقي من سعر هذه الوحدة على مدار 8 سنوات.

جميع أنواع الوحدات الموجودة في القرية يتم تسليمها بتشطيب كامل.

خدمات ومرافق قرية هايد بارك

في قرية هايد بارك الساحل الشمالي سوف تتمكن من إيجاد كل ما تريده وتحتاج إليه أنت وأفراد عائلتك، لأنها توفر باقة واسعة من المرافق والخدمات التي تتمثل في الآتي:

تضم عدد كبير من الملاعب الرياضية المجهزة على أعلى مستوى.

منطقة كلوب هاوس مصممة باحترافية عالية على البحر مباشرة.

يوجد داخل القرية ثلاث مداخل رئيسية من أجل تسهيل الدخول من طرق مختلفة.

كما أنها تضم مجموعة من المولات والمراكز التجارية الفاخرة والمناسبة لجميع الطبقات.

مساحات خضراء عديدة منتشرة في كل مكان بالقرية من أجل قضاء وقت مريح وهادئ.

تم إمداد قرية هايد بارك الساحل الشمالي بالكثير من كاميرات المراقبة التي تعمل باستمرار على مدار الساعة.

جميع وحدات القرية تحتوي على أدوات مطبخ مختلفة وجهاز تكييف مركزي وحديقة خاصة وصالة رياضية مشتركة.

بالإضافة إلى خدمة الاستقبال التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم.

كل تلك الخدمات جعلت القرية من افضل قرى الساحل الشمالي في مصر التي يمكنك شراء وحدتك بها والاستمتاع بكافة الخدمات.

الشركة المطورة للمشروع

شركة هايد بارك للتطوير العقاري هي الشركة المطورة للمشروع الذي تحدثنا عنه في سطور مقالنا، إنها تعتبر من أعرق وأكبر الشركات العقارية على مستوى جمهورية مصر العربية، هذه الشركة يملكها المهندس الشهير أمين سراج وتمكنت من تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات السياحية والسكنية والأعمال الناجحة جدًا.

كذلك من أهم مميزات شركة هايد بارك أنها تحرص دائمًا على توفير كافة الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها السكان في مشروعاتها المختلفة، مثل قرية هايد بارك الساحل الشمالي التي تتميز بانها تضم مدارس وجامعات عالمية، مركز سبا ومركز صحي، بالإضافة إلى أنها تضم مركز طبي ومجموعة من العيادات والمستشفيات.

سابقة أعمال الشركة المطورة

يمكنك التعرف على أهم وأشهر الأعمال السابقة لشركة هايد بارك العقارية، حيث أنها تمكنت من تصميم وتطوير عدد كبير من المشروعات السكنية والسياحية الأنيقة والفاخرة:

مشروع هايد بارك يقع في أحد أرقى المناطق بالقاهرة الجديدة.

بالإضافة إلى أنها قامت بتنفيذ مشروع بيزنس ديستريكت في قلب القاهرة الجديدة.

أحد أهم مشروعات شركة هايد بارك هو كمبوند هايد اوت بالقاهرة الجديدة.

كما أنها قامت بتنفيذ وتصميم كمبوند تاون في مدينة السادس من أكتوبر.

هكذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموضوع الذي كان بعنوان قرية هايد بارك الساحل الشمالي، تعرفنا على كل الخدمات والمرافق والمميزات المتاحة داخل هذه القرية، حيث أننا في موقع سدن للعقارات نساعدك على معرفة أشهر وأرقى المنتجعات والمشروعات السكنية والسياحية.

أهم الأسئلة الشائعة

س: أين تقع قرية هايد بارك الساحل الشمالي؟

ج: تقع القرية في منطقة استراتيجية مميزة جدًا بالساحل الشمالي وهي منطقة رأس الحكمة عند الكيلو 210 من طريق الإسكندرية مطروح.

س: ما هي مساحات وأنواع وحدات قرية هايد بارك الساحل الشمالي؟

ج: تضم هذه القرية أنواع مختلفة من الوحدات مثل وحدات توين هاوس، الفلل المستقلة، تاون هاوس، بالإضافة إلى شاليهات مطلة على البحر، مساحات وحدات القرية تبدأ من 70 متر مربع.

س: ما هي مميزات وخدمات قرية هايد بارك؟

ج: تتميز القرية بأنها تضم تضم عدد كبير من الحدائق والمنتزهات والمطاعم التي تقدم ألذ أنواع المأكولات، كما أنها تحتوي على منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، يوجد داخل القرية مسجد مجهز على أعلى مستوى وقاعة للمناسبات والحفلات