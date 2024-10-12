موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب المغرب لمواجهة إفريقيا الوسطى، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، من الفوز بمباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا بينما يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.

موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى..

تقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت المغرب وتنقل مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، عبر قناة بي إن سبورتس "beIN Sports 2".

الركراكي يتحدث عن بنتايج وسر استبعاد يحي عطية الله

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سبب استبعاد يحيى عطية الله من قائمة المنتخب المغربي، بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأعلن الركراكي قائمة منتخب المغرب، لمواجهتي منتخب إفريقيا الوسطى، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وشهدت قائمة منتخب المغرب، استبعاد ثنائي الأهلي يحيى عطية الله وأشرف داري.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي: محمود بنتايج لاعب يتطور كثيرًا ويجتهد، لقد تألق في الرجاء وانتقل بعدها لسانت ايتيان الفرنسي والآن يلعب مع الزمالك.

وأشار: محمود بنتايج لاعب جيد، وبالطبع نحن نتابعه مع فريقه شأنه شأن مجموعة من اللاعبين.



وكشف عن استبعاد يحيى عطية الله: كان بعيدًا عن المنافسة بعد مغادرة فريقه الروسي، واليوم يلعب للأهلي.

وأتم: يحيى عطية الله عاد للأجواء والمنافسة لذلك فهو يستعيد لياقته تدريجيًا، ويبقى من ضمن اللاعبين الذين في فكرنا وسيعود حتمًا لمستواه المعهود.