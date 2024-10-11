منتخب مصر يحقق رقمًا مميزًا تحت قيادة حسام حسن

حقق منتخب مصر انتصاره الثالث في تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد فوزه على موريتانيا اليوم بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بهذا الانتصار حقق منتخب مصر العلامة الكاملة بالفوز في المواجهات الثلاثة التي خاضها بدور المجموعات وحصد النقاط الـ9 كاملة، كما حقق الفراعنة رقمًا مميزًا بالخروج بـ3 كلين شيت في التصفيات.

منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025 :

أمام الرأس الأخضر .. انتصار + شباك نظيفة

أمام منتخب بوتسوانا .. انتصار + شباك نظيفة

أمام منتخب موريتانيا .. انتصار + شباك نظيفة

ملخص مباراة مصر وموريتانيا اليوم ..

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على موريتانيا بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

تقدم الفراعنة بالهدف الأول عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ18 فشل حارس موريتانيا في التصدي لها.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة بأقدام محمد صلاح بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر محمد حمدي، لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة ويقترب المنتخب من حسم النقاط الثلاثة.

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا ويحقق الفراعنة العلامة الكاملة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

بينما توقف رصيد منتخب موريتانيا عند 3 نقاط ليبقى في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة.