الكاف يجبر المغرب على إنهاء أزمة ملاعب أمم أفريقيا

رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” 6 ملاعب في المغرب استضافة مباريات النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا والتي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وتستضيف ملاعب المغرب منافسات الكان للمرة الثانية في تاريخه بعد احتضان نسخة عام 1988 بمشاركة 8 منتخبات، التي انتهت بتتويج الكاميرون باللقب على حساب نيجيريا في المباراة النهائية.

ولم يحسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، حتى الآن، الملاعب التي ستقام عليها النسخة الـ35 من البطولة، رغم إسناد التنظيم له منذ أكثر من عام، وتحديداً يوم 27 سبتمبر 2023، وهو ما جعل الكان يجبر الاتحاد الأطلسي على سرعة البت في أزمة الملاعب.

ومن المتوقع أن تلعب 6 ملاعب، دورا رئيسيا في استضافة أحداث البطولة، على رأسها ملعب محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، الذي استضاف نهائي كأس أمم 1988.

ورشح الاتحاد الأفريقي 5 ملاعب أخرى، وهي: ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة السياسية الرباط، وملعبا مراكش وفاس، إضافة إلى ملعب ابن بطوطة في طنجة وملعب أدرار في أكادير، اللذين تتم زيادة سعتهما الجماهيرية استعدادا للمونديال القاري.

ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، علما بأن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم انطلقت في سبتمبر الماضي بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث سيتأهل أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات.

وأشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنجاح المغرب مؤخرا في استضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى مثل بطولة أمم أفريقيا للمحليين في 2018 وكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022 وكأس العالم للأندية 2023.

المغرب ينهي إستعداداته لمواجهة أفريقيا الوسطى

على جانب آخر أنهى منتخب المغرب إستعداداته لخوض مباراتي أفريقيا الوسطى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وأعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الأسود في وقت سابق والتي شهدت إستبعاد كلا من يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود بنتايجح المنضم لفريق الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة.

وتحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سبب استبعاد يحيى عطية الله من قائمة المنتخب المغربي، بتصفيات كأس أمم إفريقيا موضحاً أنه كان بعيدًا عن المنافسة بعد مغادرة فريقه الروسي.