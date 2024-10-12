منتخب السعودية يبدأ الاستعداد لمواجهة البحرين

يستأنف منتخب السعودية بقيامد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، تدريباته الجماعية، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين، بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها أمام اليابان بهدفين من دون رد.

وقسم الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب اليابان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

وضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، بتمارين الإحماء ثم تمارين التمرير، بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة.

واختتم مانشيني الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، ثم منح لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر.

ويواصل المنتخب السعودي، برنامجه الإعدادي مساء غدًا السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً.



ويستعد منتخب السعودية لمواجهة البحرين، في المباراة التي ستقام مساء يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.