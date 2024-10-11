نيجيريا تحقق فوزا قاتلا على حساب ليبيا في تصفيات أمم افريقيا

حقق منتخب نيجيريا وصيف بطولة كأس الأمم الافريقية في نسختها الأخيرة فوزا قاتلا على منتخب ليبيا بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب جودويل بمدينة اكابايو ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة .

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٨٦ وسجله فاروق ديلي باشيرو بتمريرة رائعة من موسيس سيمون .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب النيجيري إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند نقطة واحدة .

ويلتقي المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بمدينة طرابلس الليبية .