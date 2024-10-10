قال الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حديث : "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة ثنتي عشرة سنة"، هو من مرويات الإمام أبوعيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد رمز له بالحسنى، أي أنه حسن، فهو من فضائل الأعمال.

هل يجوز الصلاة بين المغرب والعشاء؟

وأضاف العجمي أنه يجوز للمسلم أن يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات ما بين المغرب والعشاء، ويسمى عند العلماء إحياء ما بين العشاءين. ومن المستحب للمسلم كل فترة أو كل يوم أو اسبوع حسب ظروفه وأحواله إذا صلى المغرب يصلي بعدها ست ركعات، فهذا له ثواب عظيم عند الله "عز وجل".

أوقات كراهة لا تستحب الصلاة فيها



قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك أوقاتا تعد أوقات كراهة لا تستحب الصلاة فيها، وهي عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأضافت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في الأوقات، السابق ذكرها لكن عند الشافعية لا ينعقد فيها أصلًا، مؤكدة أن مجموع الفقهاء استثنوا الصلوات التي لها سبب مقارن؛ وعلى سبيل المثال كصلاة الكسوف والخسوف، والتي يكون لها سبب سابق؛ أو مثل ركعتَي الوضوء وتحية المسجد.

وتابعت دار الإفتاء: «الفقهاء أجازوا أداء تلك الصلوات في تلك الأوقات رغم أنها «أوقات الكراهة»، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة».

أوقات النهي عن الصلاة

وقالت دار الإفتاء أوقات النهي، موضحة أنها من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح، يعني مقدار متر تقريباً وذلك بعد طلوعها بنحو ربع ساعة، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بنفسه، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمعتبر صلاة كل إنسان بنفسه، فإذا صلى الإنسان العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس.

الجمع بين المغرب والعشاء

يجوز للمُسلم في ظروفٍ مُعيّنة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ بحيث يجمع بينهما جمع تقديم فيصلّي المغرب والعشاء جمعًا في وقت صلاة المغرب، أو ينوي تأخير صلاة المغرب عن وقتها ليجمعها ويُصلّيها جَمعًا مع العشاء في وقت صلاة العشاء جمع تأخير.

وطريقة الجمع بين المغرب والعشاء أن تُقام الصلاة ويُؤدّي المُصلّون صلاة المغرب ويصلّونها جماعةً، وبعد أن يفرغَ المصلون من صلاة المغرب بالتسليم، تُقام الصلاة مرّةً ثانيةً لأداء صلاة العشاء، وهذا يُسمّى الموالاة فيجب أن تُصلى صلاة المغرب أولًا، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب تُصلى صلاة العشاء بإقامة جديدة مُنفصلة عن الإقامة الأولى، ولا يَجوزُ أن تُصلّى صلاة العشاء قبل صلاة المغرب.

فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر، وهذا كله مجمع عليه باتفاق الفقهاء.