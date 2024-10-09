تفاصيل المران الأول لفريق يد الأهلي بالمغرب

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول، استعدادًا لانطلاق بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري بمدينة العيون بالمغرب.



‏‎وعقد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للبطولة.

‏‎وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة، أعقبتها فقرات تخصصية وخططية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.