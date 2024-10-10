موعد مباراة منتخب السعودية المقبلة أمام البحرين في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب السعودية مواجهة جديدة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام نظيره البحريني بعد الخارة التي تلقها أمام اليابان على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخسرت السعودية بهدفين دون رد أمام اليابان على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ليواصل النتائج المخيبة في التصفيات المونديالية.

موعد مباراة السعودية والبحرين..

يستكمل المنتخب السعودي منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات المونديالية عندما يستضيف نظيره منتخب البحرين في الجولة الرابعة الثلاثاء القادم.

تنطلق مباراة المنتخب السعودي والبحرين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وسجل هدف اللقاء الأول اللاعب دايتشي كامادا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف كوكي أوجاوا الهدف الثاني في الدقيقة 81، ليقتنص الساموراي 3 نقاط هامة من معقل السعودية.

ويتواجد منتخبا السعودية واليابان في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما منتخبات أستراليا والبحرين وإندونيسيا والصين.

وينفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بيتما يحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 4 نقاط في تصفيات أسيا لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتأهل أصحاب الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.