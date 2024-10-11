محمد صلاح يوافق على طلب لاعب موريتانيا

قام محمد صلاح، قائد المنتخب، بتلبية طلب لاعب موريتانيا علي عبيد، ظهير أيسر فريق كلوج الروماني، بمنحه قميصه الخاص بعد انتهاء مباراة المنتخبين.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق فوز مهم على ضيفه موريتانيا بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وبعد المباراة، حصل علي عبيد على قميص صلاح، بعد طلب لاعب موريتانيا من “مو” قميصه.

وفي سياق متصل، شهدت المباراة موقفًا طريفًا عندما قام رامي ربيعة بدعابة زميله صلاح بعد استبداله، حيث حمل شارة القيادة وأعطاها له، مما يعكس الأجواء الإيجابية داخل معسكر الفراعنة.

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي و سجل الأهداف كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح، ليواصل المنتخب المصري تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط؛ في المقابل، بقي منتخب موريتانيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

