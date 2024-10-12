موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب البرتغال لخوض موجهة قوية أمام بولندا، اليوم السبت، على ملعب "نارودوي" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب البرتغال مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث تغلب على كرواتيا واسكتلندا (2-1) بنفس النتيجة وتتصدر بـ 6 نقاط.

في المقابل يبحث منتخب بولندا، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث فاز على اسكتلندا (3-2) وخسر من كرواتيا (0-1)، ويحتل الوصافة بـ 3 نقاط.

موعد مباراة البرتغال وبولندا..

تنطلق مباراة البرتغال وبولندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1 ويعلق على المباراة، عصام الشوالي.

كريستيانو رونالدو أصبح أيقونة لمنتخب بلاده

تحدث بيدرو باوليتا مهاجم منتخب البرتغال وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ، على مستجدات الوضع الفني لمنتخب بلاده والأرقام المميزة التي يحققها كريستيانو رونالدو معهم ، في مسيرته الممتدة في الملاعب حتى الآن.

وواصل خلال تصريحات إعلامية على شاشة التلفزيون المصري : مصر بلد رائع وكنت سعيد جدا بزيارتها .. منتخب البرتغال يمتلك الآن لاعبين صغار في السن ويحاولوا حاليا اثبات نفسهم على ارضية الملعب ونحن في البرتغال نطمح دوما ان نكون في المقدمة.



- كريستيانو رونالدو ماكينة اهداف برتغالية لم تتوقف بعد وهو أيقونة كبيرة وما زال يمتلك الكثير رغم كبر سنه ليقدمه في الملاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى الحالي ينتظره مستقبل كبير بفضل اللاعبين صغار السن وسيصبحون نجوم كبار في الفترة القادمة لعبت بجوار اسماء كبيرة خلال مسيرتي الكروية وقد يكونوا افضل مني فنيا مثل لويس فيجو و رونالدو و فيرناندو كوتو وغيرهم من اللاعبين المميزين.