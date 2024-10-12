ألمانيا تهزم البوسنة والهرسك وتتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب ألمانيا على حساب البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بيلينو بولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

سجل دينيز أونديف هدفي منتخب ألمانيا في الدقيقتين 30 و36، فيما أحرز منتخب البوسنة والهرسك هدفه الوحيد عن طريق نجمه المخضرم دزيكو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وألغت تقنية الفيديو "فار" هدف ثالث لمنتخب ألمانيا في الشوط الثاني بالدقيقة 59، لوجود تسلل على جنابري.

انتهت المباراة بفوز ألمانيا 2-1، لترفع رصيدها للنقطة 7 في الصدارة، وتوقف رصيد البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وتأتي هولندا في المركز الثاني بـ5 نقاط بعد التعادل مع المجر، والتي أصبح رصيدها نقطتين في المركز الثالث.

وينافس منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية بجوار منتخبات هولندا والمجر والبوسنة والهرسك، وتشهد فترة التوقف الحالية إقامة الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، حيث تقام عدة مواجهات قوية بين عمالقة القارة العجوز.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب ألمانيا 771 مليون يورو بفارق كبير عن قيمة منتخب البوسنة والهرسك التي تصل إلي 102 مليون يورو