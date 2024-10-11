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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وائل جمعة ينتقد حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

انتقد وائل جمعة، مدافع منتخب مصر والأهلي السابق، مدرب الفراعنة حسام حسن بعد التصريحات التي أدلى بها، والتي هاجم خلالها العديد من الأمور داخل الكرة المصرية.

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وتحدث وائل جمعة في تصريحات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث قال: "تصريح كابتن حسام أنه من أين سيأتي باللاعبين! من في أوروبا أفضل من محمد صلاح ومرموش؟".
وتابع: "هؤلاء اللاعبين هما بعد هالاند في عدد المساهمات التهديفية وفي أفضل فورمة كلاعبين، لاعبو مصر لديهم الخبرة الكافية لكي يحققوا كل شيء".
بينما علق على مستوى الثنائي محمد صلاح ومرموش خلال أجزاء كثيرة من المباراة، فقال: "خطورة محمد صلاح وعمر مرموش معدومة أمام دفاع موريتانيا، بسبب سوء تحضير حسام حسن للمباراة وعدم توقع التنظيم الدفاعي لمنتخب 
موريتانيا".
الجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي لُعبت منذ قليل.

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