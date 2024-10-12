مروان عطية: مواجهة موريتانيا هناك ستكون تحديًا صعبًا

أكد مروان عطية، لاعب منتخب مصر، خلال حديثه المنتخب يعتمد على رؤية طريقة لعب المنافس في الشوط الأول، ثم يتبع تعليمات المدرب لتعديل الأداء في الشوط الثاني.

وقال عطية: "في الشوط الثاني من عمر اللقاء، قمنا بتنفيذ تعليمات المدرب بنجاح، حيث استطاعنا تدوير الكرة واكتشاف الثغرات، مما أدى إلى تسجيل الأهداف".

وأضاف: "مواجهة موريتانيا في ملعبهم ستكون صعبة للغاية. المباراة هنا لم تكن سهلة، فالفريق المنافس منظم للغاية، واللقاء هناك يتطلب تركيزًا أكبر لتحقيق الفوز أو على الأقل العودة بنقطة".

ونجح منتخب مصر في التغلب على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

سجل هدفي الفراعنة كل من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح، ليعزز المنتخب المصري صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن. في المقابل، تجمد رصيد منتخب موريتانيا عند 3 نقاط ليظل في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، بجوار كل من الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.