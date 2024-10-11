محمد صلاح ينتقد تصريحات حسام حسن.. ويؤكد: الأهلي والزمالك يصنعان النجوم

تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة مصر ضد موريتانيا ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"تصريحات حسام حسن ليست في وقتها، منتخب موريتانيا قوي ومتطور ويجب التركيز في المباراة فقط من أجل الفوز والاقتراب من التأهل".

وأضاف:"أتمنى عدم دخول أي أسماء جديدة على تشكيل المنتخب في الفترة المقبلة، واللعب بتشكيل يضمن لنا الفوز سواء في جميع المباريات، حسام حسن يعمل بإخلاص ومن قلبه".

وأختتم حديثه قائلًا:"الأهلي والزمالك يصنعان النجوم وديربي القطبين من الأفضل في العالم وليس عربيا فقط، ومن وجهة نظري رامي ربيعة هو أفضل لاعب في القلعة الحمراء بالوقت الحالي بالإضافة إلى أنه قائد بمعنى الكلمة".

حسام حسن: الكرة المصرية تُدار بأسماء ثابتة من 15 عامًا

عبر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن تمنيه لتطوير منظومة الكرة المصرية وتغيير الدماء في بعض المناصب موضحًا أن الكرة تدار بأشخاص ذاتهم منذ أكثر من 15 عامًا ولم يقدموا أي جديد يذكر.

وقال حسام حسن اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا في القاهرة مساء غد الجمعة بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل ، أن الدوري المصري بحاجة ماسة إلى التنظيم في طريقة الإدارة أسوة بالدوريات الأخرى العربية مع قدوم أشخاص جدد لإدارة الكرة المصرية وتفضيل المصلحة العامة على الأمور الخاصة، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية وكرة القدم تدار بالأسماء ذاتها منذ 15 عام وأكثر.

وواصل تصريحاته: الجميع حاليًا قام برفع البيضاء عقب تصدر المنتخب الوطني للمجموعة والاطمئنان للوصول إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن أقول أن هذا الأمر غير صحيح ، كرة القدم بها متغيرات، وظهور المنافس بصورة ضعيفة يأتي لأننا قمنا بجهد فني واستغلال ثغرات المنافس وهذا ما يجب أن يتم التأكيد عليه من المحليين.

وأضاف: الأهلي والزمالك حاليًا يعانيان من أزمات كبيرة في مركز الظهير الأيسر وتعاقدوا مع لاعبين أجانب في هذا المركز وبالطبع هذا الأمر مؤثر فى المنتخب، لدي استراتيجية وفكر أود تحقيقه مع المنتخب، وأنا لا أتفق مع من يقول عن وجود عجز في صفوف المنتخب لأن مدرب المنتخب أمامه قاعدة كبيرة من اختيارات الأندية.