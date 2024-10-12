السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

«رجال يد الأهلي» يفوز على ميكيل الإثيوبي في بطولة إفريقيا للأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق ميكيل الإثيوبي بنتيجة 67-11، في أولى مبارياته ببطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون  في المغرب.

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‏‎«سيدات يد الأهلي» يفوز على فلاورز ببطولة إفريقيا للأندية

‎وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب الأهلي، حيث تقدم بنتيجة 32-7، ليواصل الأداء الفريق المميز في الشوط الثاني ويقدم عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، حتى نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 67-11.

‎ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سي إف جي الكونغولي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

قائمة الأهلي..

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

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