«رجال يد الأهلي» يفوز على ميكيل الإثيوبي في بطولة إفريقيا للأندية

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق ميكيل الإثيوبي بنتيجة 67-11، في أولى مبارياته ببطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون في المغرب.

‎وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب الأهلي، حيث تقدم بنتيجة 32-7، ليواصل الأداء الفريق المميز في الشوط الثاني ويقدم عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، حتى نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 67-11.

‎ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سي إف جي الكونغولي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

قائمة الأهلي..

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.