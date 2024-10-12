أحمد سالم يكشف موقف الزمالك من شكوى بوبيندزا

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موقف القلعة البيضاء من اللاعب الجابوني آرون سالم بوبيندزا، بعد أزمته مع إدارة النادي.



وتحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أزمة بوبيندزا؟ الناس يتخيلون أن الزمالك كان لا بد أن يشكو اللاعب منذ أول يوم، لكن هذا ليس له أي سند قانوني".

وتابع: "انتظرنا حدوث مخالفة للقانون، وهذا حدث عندما تم طلب البطاقة الدولية، والاتحاد الدولي ليس لديه أي إفادة من الزمالك، وهنا يبدأ دور الزمالك القانوني، وسيتقدم بأوراقه للفيفا".

وكان نادي رابيد بوخاريست الروماني قد أعلن التعاقد مع آرون سالم بوبيندزا خلال الفترة الماضية، كما حصل على بطاقة مؤقتة للاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".