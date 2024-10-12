السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد سالم يكشف موقف الزمالك من شكوى بوبيندزا

بوبيندزا
بوبيندزا

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موقف القلعة البيضاء من اللاعب الجابوني آرون سالم بوبيندزا، بعد أزمته مع إدارة النادي.

txt

موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية


وتحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أزمة بوبيندزا؟ الناس يتخيلون أن الزمالك كان لا بد أن يشكو اللاعب منذ أول يوم، لكن هذا ليس له أي سند قانوني".
وتابع: "انتظرنا حدوث مخالفة للقانون، وهذا حدث عندما تم طلب البطاقة الدولية، والاتحاد الدولي ليس لديه أي إفادة من الزمالك، وهنا يبدأ دور الزمالك القانوني، وسيتقدم بأوراقه للفيفا".
وكان نادي رابيد بوخاريست الروماني قد أعلن التعاقد مع آرون سالم بوبيندزا خلال الفترة الماضية، كما حصل على بطاقة مؤقتة للاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مواد متعلقة

مروة عيد: عبد المنعم يحتاج وقتًا للتأقلم ودعم هايس يحفزه

هل ينجو كارسلي من انتقادات سقوط إنجلترا أمام اليونان؟
الجريدة الورقية