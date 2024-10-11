3 نماذج لامتحانات شهر أكتوبر في كل إدارة تعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع ثلاثة نماذج لامتحانات شهر أكتوبر بجميع صفوف النقل الدراسية لكل إدارة تعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس تعقد على مستوى الإدارة التعليمية.

جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025 حرصًا على ضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين (136) و(137) لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

آلية امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يتعين على كل المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس (الرسمي، والرسمي لغات، والخاص).

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجود ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على أن يكون امتحان شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة جميع الإجازات الرسمية، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

