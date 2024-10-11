تونس تخسر من جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا

تلقى المنتخب التونسي الأول لكرة القدم خسارة مفاجئة أمام نظيره جزر القمر بهدف نظيف، صمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.



وكانت مواجهة تونس أمام جزر القمر قد انطلقت في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، في المباراة التي شهدها ملعب رادس بتونس.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب رفيقي سعيد في الدقيقة الثالثة والستون من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وشهدت مواجهة تونس أمام جزر القمر استحواذًا كبيرًا من لاعبي نسور قرطاج، حيث وصلت نسبة امتلاك الكرة للاعبي منتخب تونس ل 68% مقابل 32% لجزر القمر، لكن الفاعلية على المرمى كانت لمصلحة الأخير.

بهذه النتيجة، يحتل منتخب تونس صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يأتي جزر القمر في المركز الثاني بخمس نقاط، وجامبيا ثالث الترتيب بنقطتين، فيما يتزيل منتخب مدغشقر الترتيب بنقطتين أيضًا.

وبدأ منتخب تونس المباراة بالتشكيل التالي:



حارس المرمى: آمان الله مميش

- الدفاع: رائد بوشنيبة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – محمد أمين بن حميدة

- الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – حمزة رفيعة

- الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري