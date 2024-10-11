ترصد لكم بوابة الوفد موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثالث في تصفيات بطولة كأس أمم أفريقية 2025، وذلك بعد فوزه على موريتانيا اليوم بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ملخص مباراة مصر وموريتانيا اليوم ..

تقدم الفراعنة بالهدف الأول عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الـ18 فشل حارس موريتانيا في التصدي لها.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة بأقدام محمد صلاح بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر محمد حمدي، لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة ويقترب المنتخب من حسم النقاط الثلاثة.

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا ويحقق الفراعنة العلامة الكاملة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد موريتانيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا مرة أخرى يوم 15 أكتوبر الجاري، والتي ستجمع بينهما على الملعب الأولمبي لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.