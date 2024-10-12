نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل رحيل النني وتريزيجيه

تحدث عادل عبد الرحمن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار رحيل الثنائي محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه من القلعة الحمراء.



ويقدم تريزيجيه مستويات قوية للغاية مع المنتخب المصري، حيث كانت آخرها تسجيل هدف التقدم أمام موريتانيا، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وقال عادل عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: " البعض يقول أنني صاحب قرار رحيل النني وترزيجيه من الأهلي".

وتابع: "أولًا، أنا لم أقرر رحيله، ولكن لو كنت السبب يجب أن يكافئوني لأنه انتقل إلى آرسنال لو كان قد بقي في مصر، لما انتقل إلى أي مكان".

وأردف: "تريزيجيه انضم وعمره 9 سنوات، ولم يكن اسمه تريزيجيه وقتها، كان يرتدي قميص تريزيجيه الفرنسي، وكان يلعب رأس حربة، وبدر حامد هو من سماه تريزيجيه".