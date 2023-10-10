أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10-10-2023

سجلت أسعار الذهب في السعودية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، في الأسواق والمحلات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا في الأسواق السعودية نحو 195 ريالا، في مقابل سعره أمس 196 ريالا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 195.93 ريال أو 52.25 دولار.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 223.91 ريال أو 59.71 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 167.94 ريال أو 44.78 دولار.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجلت أوقية الذهب 6،964 ريال سعودي، فيما سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب، نحو 1.567 ريال سعودي.

ومن المعروف أن الذهب داخل المملكة العربية السعودية يعد من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة بجميع عياراته، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

عقود الذهب عالمياً

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب، ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 17435 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 7154 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما ينعكس على الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في الأسواق.

وأيضاً فقد أعلن صندوق SPDR الاستثمار المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي حيازات تصل إلى 51 مليار دولار أن حيازاته بلغت أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2019.

وعند النظر إلى الطلب من قبل البنوك المركزية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب، يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام، وفق جولد بيليون.