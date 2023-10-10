الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التموين: التضخم سينخفض في مصر خلال 6 أشهر (فيديو)

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار في 10 سلع أساسية من 15% إلى 25%.

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التضخم سينخفض في مصر خلال 6 أشهر

وأضاف مساعد أول وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن التضخم سينخفض بشكل كبير في الدولة خلال 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن هذه السلع متوفرة في منافذ الدولة، والمنافذ غير التابعة للدولة، وفي الأسواق.

وأوضح  مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة قررت إعادة النظر في مدخلات الإنتاج للمنتجات القادمة من الخارج وفي الجمارك.

وعن موعد تطبيق هذه المبادرة؛ أشار مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنها ستبدأ يوم السبت المقبل في الأسواق، حيث من المتوقع أن تنخفض تكاليف السلة السلعية للمواطن بشكل كبير.

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