أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 10-10-2023

شهدت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الأستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2250 جنيها للجرام، و جاء ذلك بالتزامن مع تطورات جديدة في سوق الصاغة وارتفاع الطلب على المعدن الثمين وزيادة في الأسعار بقيمة 50 جنيها تقريبا خلال يومين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

عقود الذهب عالمياً

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب، ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 17435 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 7154 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما ينعكس على الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في الأسواق.

وأيضاً فقد أعلن صندوق SPDR الاستثمار المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي حيازات تصل إلى 51 مليار دولار أن حيازاته بلغت أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2019.

وعند النظر إلى الطلب من قبل البنوك المركزية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب، يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام، وفق جولد بيليون.

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 4:52 بتوقيت غرينتش، بقي الذهب على ثبات تقريبا في المعاملات الفورية عند 1,860.68 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.56 بالمئة إلى 1,874.60 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في غزة الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.