تحذيرات عاجلة بشأن شراء الذهب أونلاين

في ظل غزو الأونلاين الذي يعيشه العالم في الفترة الأخيرة، يقبل عدد لا بأس به على شراء الذهب من المواقع الإلكترونية من تجار التسويق الإلكتروني ذوي العلامات التجارية المعروفة وغير المعروفة.

لذا حذر المسئولين بوزارة التموين من شراء الذهب عن طريق الأونلاين لما له من كوارث يمكن أن يقع فيها المواطن من ممارسة تلك العملية خارج إطار محلات الصاغة المتعاهد عليها، لكون منصات بيع الذهب عبر الإنترنت منصات غير قانونية.

منصات غير قانونية

في هذا السياق حذر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، من كارثة يقع فيها بعض المواطنين قائلًا: "الذهب لا يصلح أن يشترى أو يباع أون لاين، ولا من خلال أي منصة عبر السوشيال ميديا، لكون منصات بيع الذهب عبر الإنترنت منصات غير قانونية".

وشدد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على أن الذهب يجب أن يشتري من مكان معتمد، حتى لا يكون هناك غش في نوع الذهب الذي يباع، مطالبًا أي شخص يشتري ذهب يجب أن يحصل على فاتورة بنوع الذهب، عيار، وذلك لضمان حقه.

حكم شراء الذهب أون لاين

من جهة أخرى .. يتساءل العديد من المواطنين عن حكم شراء الذهب أون لاين، فقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، إنّه يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق التسوُّق الإلكتروني من الإنترنت؛ فالذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علَّة الثمنيَّة عنهما، بتحقُّق معنى الصناعة والصياغة فيهما.

وأَمَّا النهي الوارد في الأحاديث الشريفة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلَّا مع التماثل في العوضين والتقابض في مجلس البيع،فأكد علام، أن في بيع النقدين الم تماثلين ببعضهما بالتفاضل أو البيع الآجل.