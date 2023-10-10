أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10- 10- 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية “الذهب” بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2220 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2220 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2537 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2325 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1902 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1480 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1268 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 951 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17760 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1851 دولارًا للأوقية.

