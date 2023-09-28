سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه صباح اليوم الخميس في البنوك

سعر الدينار الكويتي.. واصل سعر الدينار الكويتي استقراره محافظًا على آخر قيمة مصرفية له منذ أكثر من 24 ساعة في البنوك المصرية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية، سجلت العملة الكويتية في البنك الاهلى، سعر 98.83 جنيه للشراء مقابل 99.82 للبيع.

بحسب آخر تحديث للدينار الكويتي على موقع البنك المركزي المصري ومع بدء إجازة القطاع المصرفي اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويواصل القطاع المصرفي عطلته يومي الجمعة والسبت، لتعاود عملها الأحد المقبل.

وفي هذا السياق تستعرض"بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة اللحظية لمتابعة والوقوف على أهم ولمستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفية في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك الاهلى، سعر 98.83 جنيه للشراء مقابل 99.82 للبيع.

وفي بنك cib يكون السعر 97.30 جنيه للشراء مقابل 100.16 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 99.51 جنيه للشراء وسجل 99.82 جنيه للبيع .

وفى بنك الاسكندرية سجل سعر 96.49 جنيه للشراء مقابل 100.14 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل الدينار الكويتي سعر 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في الكويت اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي وفق آخر تحديث من بنك الكويت المركزي:

سعر صرف دولار أمريكي 309.000 فلس للوحدة.

سعر صرف يورو 326.273 فلس للوحدة.

سعر صرف الجنيه الإسترليني 375.188 فلس للوحدة.

سعر صرف الفرنك السويسري 336.822 فلس للوحدة.

سعر صرف الين اليابانى 2.0731 فلس لكل وحدة.

سعر صرف الريال السعودي 82.400 فلس للوحدة.

سعر صرف درهم إماراتي 84.139 فلس للوحدة.

سعر صرف الدينار البحريني 821.631 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال عماني 803.631 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال قطري 84.890. فلس للوحدة.

يذكر أن الدينار الكويتي هو أغلى العملات العالمية، ويتكون الدينار من 1000 فلس.