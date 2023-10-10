سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-10-2023

ننشر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.03 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.23 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.38 جنيه للشراء، 32.80 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.34 جنيه للشراء، 32.80 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.18 جنيه للشراء، 32.80 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.34 جنيه للشراء، 32.81 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.23 جنيه للشراء، و32.69جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 32.63 جنيه للشراء، و 32.78 جنيه للبيع.