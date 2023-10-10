السعودية تحتضن مهرجان بطولة العالم لجمال خيل الجزيرة

تحتضن السعودية لأول مره بالشرق الأوسط مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة في نسخته العاشرة والذي سينطلق غدا بمنتجع نوفا بالرياض ولمدة 4 أيام .

يكتسب المهرجان أهميته لما تحتله الخيل العربية الأصيلة من مكانة مهمة في تاريخ وإرث السعودية منذ العصور القديمة، وتماشياً مع القفزات التي تعيشها في شتى المجالات لتحقيق رؤية 2030، وكذلك لما للخيل العربية الأصيلة من دور في إبراز هوية المملكة كونها رمز من أهم رموزها التاريخية والثقافية.

يتضمن المهرجان الذي يقام تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

بطولة منيفة للخيل سعودية الأصل والمنشأ ،وهي البطولة الأولى بالمهرجان التي ستقام غدا

وبطولة العالم لجمال الخيل العربية للسلالة المصرية في نسختها العاشرة بمشاركة عدد كبير من الخيل من دول العالم .

وستكون المنافسة لأكثر من 20 دولة حول العالم على ألقاب بطولتي المهرجان ( بطولة منيفة - بطولة العالم لجمال الخيل العربية للسلالة المصرية ) والحصول على المراكز الأولى وسط طاقم تحكيمي عالمي .

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عماد ال رشيد أنه بعد أيام قليلة ستنتهي كافة الإستعدادات لإستقبال الزائرين والمشاركين من كبرى الإسطبلات والمرابط العالمية والمحلية المهتمة ببطولات الخيل العربية الأصيلة وأضاف أننا نستهدف جميع شرايح المجتمع لنشر ثقافة الفروسية التي تعتبر هي الإمتداد للموروث العربي الأصيل وتاريخ الآباء والأجداد .

حيث يستهدف المهرجان آلاف الزوار يومياً من مختلف الأعمار بعد الإستعداد لإستقبالهم وتوفير الأجواء الترفيهية والحماسية لهم متضمناً المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة كالمعرض الخاص والعرض الحر وعرض هوية الفارس العربي ومزاد للخيل العربية الأصيلة والأوبريت العالمي الذي يجمع مجموعة من الفنانين على مستوى العالم .

تصل الجوائز إلى مئات الألوف في مجالات التصوير والإنتاج والمقاطع الخاصة بالبطولة وغيرها