الذهب يواصل الارتفاع مع التصعيد بغزة

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، ليحقق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق، جراء التصعيد في غزة، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، على الدولار وعوائد السندات.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.

يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007.

وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأميركي أمس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل، يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي في سبتمبر المقرر صدوره الأربعاء.

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 4:52 بتوقيت غرينتش، بقي الذهب على ثبات تقريبا في المعاملات الفورية عند 1,860.68 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.56 بالمئة إلى 1,874.60 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في غزة الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

عقود الذهب عالمياً

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب، ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 17435 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 7154 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما ينعكس على الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في الأسواق.