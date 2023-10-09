حقيقة إعفاء الشيخ ياسر الدوسري من منصبه كإمام للحرم المكي

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر خبر إعفاء الشيخ ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام من منصبه كإمام للحرم المكي وحتى الآن لم يصدر أى خبر رسمي من أى جهة رسمية من المملكة العربية السعودية حول هذا الخبر.

وتناقلت بعض المواقع الإخبارية السعودية بأن هذا الخبر هو مجرد إشاعة غير حقيقية وليس لها أساس من الصحة ولم تصدر من أى جهة رسمية من المملكة بيانات حول هذا الأمر.

نبذة عن الشيخ الدوسري

ويعتبر الشبخ ياسر الدوسري من أشهر الخطباء والعلماء ورجال الدين في المملكة العربية السعودية وهو إمام وخطيب الحرم المكي حصل على شهادة بكالوريوس في الفقه الإسلامي من جامعة الملك سعود كما حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من نفس الجامعة بالمملكة العربية السعودية.

تم تعيينه إمام لصلاة التراويح والتهجد بالحرم المكي، ومن قبل تم تعيينه كإمام لبعض المساجد الكبرى بالسعودية ويعمل أستاذ الفقه المقارن بكلية التربية الإسلامية جامعة الملك سعود.

وتتلمذ الشيخ ياسر الدوسرى على يد كبار العلماء والمشايخ من بينهم فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ بكري الطرابيشي وتخرج الشيخ ياسر الدوسرى من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعدها اكمل مسيرته العلمية بالحصول على درجه الماجستير فى الفقه المقارن كما حصل من المعهد العالى للقضاء على شهاده الدكتوراه قسم الفقة المقارن..