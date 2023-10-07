أسعار الذهب تقفز خلال التعاملات المسائية

قفزت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 7 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 25 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2200 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2304 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 942 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17600 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1833 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 193.38 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 221.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 202.59 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 165.76 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 128.92 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 6,874.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 6,877.88 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 243.11 ريال سعودي، و سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 580.15 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,149.25 ريال سعودي.