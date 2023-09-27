سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

سجلت أسعار الذهب في الكويت، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، مقارنة بأسعارها أمس الثلاثاء في أسواق الصاغة المحلية بدولة الكويت، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 18.84 دينار، في حين وصل سعر الجنيه الذهب عند مستوى 131.89 دينار.

أسعار الذهب في الكويت

وفي إطار خدمة المتابعين، نرصد لكم في السطور التالية، أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، والتي جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 وسجل نحو 18.84 دينار، بدلا من 18.69 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 22

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 وسجل نحو 17.27 دينار، بدلا من 17.13 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وسجل نحو 16.49 دينار، بدلا من 16.35 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل نحو 14.13 دينار، بدلا من 14.02 دينار للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 وسجل نحو 10.99 دينار

سعر جرام الذهب عيار 12

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 وسجل نحو 9.42 دينار.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم عند مستوى 585.97 دينار.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وقدر متوسط سعر الجنيه الذهب عند مستوى 131.89 دينار.

سعر كيلو الذهب في الكويت

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت إلى 18.841 دينار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 18 يسجل 1890 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب 17640 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيهًا للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حاليًا.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.