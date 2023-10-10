"الجدعان" يرأس وفد السعودية المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

قررت السعوديه المشاركه فى الإجتماعات السنويه لصندوق النقد والبنك الدوليين والتى بدأت الإثنين بمراكش بوفد رفيع المستوى برئاسة محمد الجدعان وزير المالية .

كما يشارك وفد المملكه فى الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والذى يعقد على هامش اجتماعات الصندوق .

يضم الوفد السعودى محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، وسعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر بن صالح الجارد، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتناقش الاجتماعات القضايا العالمية المشتركة ومنها: التنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وتوقعات الاقتصاد العالمي؛ وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمراجعة حوكمة الصندوق والبنك.

يشار إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والرؤساء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة أبرز التطورات بالشأن المالي العالمي.