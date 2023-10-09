الفيومي: الغرف التجارية ستلعب دورًا كبيرًا لوفرة السلع لعدم حدوث نقص

قال الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها والتي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، بحيث يكون هناك فيها وفره كبيرة وإتاحة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.



وأضاف الفيومي، أن الغرف التجارية ستتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف مواقع الجمهورية لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والاسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد.



وشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ان الاتاحة والوفرة هما اهم عاملين في خفض الاسعار بجانب ان يكون السوق يحظى بمنافسه عادلة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.



وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.



وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين عن الاتفاق مع وزير المالية على تعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض التكاليف على المنتجين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع.

خفض الأسعار

وأوضح مدبولي أن الاتفاق يشمل 7 سلع أساسية، هي السكر، الزيت، العدس، الألبان والجبن، المكرونة، وذلك بتخفيض من 15 إلى 25%.

وأكد مدبولي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن التضخم ظاهرة عالمية تواجهها جميع الدول، وأن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.

ولفت مدبولي إلى أن القرار سيُطبق بداية من السبت المقبل، الموافق 14 أغسطس 2023.